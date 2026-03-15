ベネズエラに逆転を許した4番手・伊藤大海(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。両軍に初回先頭打者弾が飛び出す波乱の立ち上がりの中、3回に一度は途中出場の森下翔太の3ランで勝ち越したが、中継ぎ陣が踏ん張れず、逆転を許した。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した5回に2番手・隅田