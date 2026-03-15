ベネズエラに真っ向勝負で敗れた日本(C)Getty Images史上2度目の連覇の夢は打ち砕かれた。現地時間3月14日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、野球日本代表「侍ジャパン」はベネズエラ代表に5-8で敗北。乱打戦の末に前回大会に続く世界制覇は果たせなかった。【動画】サトテル同点打に続いた！森下翔太の勝ち越し3ランをチェック初回にロナルド・アクーニャ