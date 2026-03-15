初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１５日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。タッグマッチ３０分１本勝負で里奈＆稲葉あずさがレディ・Ｃ＆ビッグ春華と対戦する。里奈は「今回は改名後、初めてのストロングスタイルプロレス参戦となります。全選手、初