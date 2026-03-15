平岩大典調教師＝美浦＝は、１５日の中山６Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１８００メートル＝１６頭立て）のタイキインドラ（牡４歳、父サンダースノー）で初陣を迎えた。１枠２番からのスタートとなったが、周りの馬に先行され砂をかぶる厳しい展開に。手応えを早めに失ってしまい１０着に終わった。平岩調教師は「（自身が所属した）大竹（正博）先生からの転厩馬だったので結果を出したかったのですが」と悔しそうな表情を浮