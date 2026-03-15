サウサンプトンに所属するMF松木玖生のパフォーマンスに高評価が与えられている。松木は14日に行われたチャンピオンシップ第38節のコヴェントリー戦に先発出場を果たすと、0−0で迎えた48分に鋭いアーリークロスを上げたところのこぼれ球をフリン・ダウンズが押し込んで先制点に関与。さらに、85分にはコーナーキックから追加点を挙げ、90＋2分にPKから失点したものの、坂元達裕も出場した首位コヴェントリー相手に2−1での勝