15日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、日本がベネズエラに5-8で敗れた。芸能界からはねぎらう声が続々と寄せられている。【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット※4枚目元AKB48のタレント横山由依は自身のXで「痺れる試合でしたね 侍ジャパンの皆様お疲れ様でした!!」と投稿。藤田ニコルは「お疲れ様でした！楽しかった！野