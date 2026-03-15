TBSの浦野芽良（かいら）アナウンサー（24）が15日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）にVTR出演。同局の新情報番組「上田晋也のサンデーQ」（4月5日スタート、日曜前11・35）で進行役が決まり、涙する場面があった。今回は、同番組のリハーサルが行われているスタジオに潜入し、司会のお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也を取材。浦野アナは、くりぃむしちゅーの大ファンで「有田さんが好き」と伝えると、上田