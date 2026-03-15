【ワシントン＝池田慶太】トランプ米政権は、イランの原油輸出拠点で同国経済の「生命線」とされるペルシャ湾北部カーグ島の空爆に初めて踏み切った。ホルムズ海峡での安全な航行実現につながる可能性がある一方、原油価格が高騰する恐れもあり、米政権にとっては危険な賭けとなる。島はパイプラインでイラン各地の油田とつながっており、巨大な貯蔵施設や石油輸出ターミナルがある。タンカーに日量６００万バレル超を積み込む