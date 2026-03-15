イランのスポーツ・青少年大臣を務めるアフマド・ドニャマリ氏が、イラン代表のFIFAワールドカップ2026参戦について国際サッカー連盟（FIFA）と協議していることを明かした。14日、イギリス紙『アッシャルクル・アウサト』が報じた。イラン代表はアジア最終予選のグループAを首位で通過し、4大会連続7回目の本大会出場権を獲得。W杯のグループステージはすべてアメリカで予定されており、6月15日にニュージーランド代表、同21