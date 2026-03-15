ガールズグループ2NE1の“不仲説”が広がるなか、パク・サンダラが動じない近況を見せている。パク・ボムの“暴露投稿”を受けたパク・サンダラだが、ソロアルバムのリリースを明かし、独自の活動に拍車をかけた。【写真】“暴露投稿”を受けたパク・サンダラ、否定し笑顔YouTubeチャンネル「クンソン ノ・ヒヨン」には最近、パク・サンダラがゲストとして出演し、「美食家ノ・ヒヨンが教える英国グルメTOP10」をテーマに語り合う