◇プロ野球・オープン戦 ロッテー西武（15日、ZOZOマリン）ロッテの西川史礁選手が復帰後初ヒットを記録。ポランコ選手の2ランHRに貢献しました。春季キャンプの中盤に「右前腕屈筋損傷」と診断され、離脱していた西川選手。13日に行われた同一カード初戦から戦列復帰を果たしていました。ここまでの4打席ではヒットがなかったものの、「2番・DH」で出場したこの日の第1打席で待望の一打。対する西武の先発・松本航投手が投じた3球