弁護士芸人のこたけ正義感が１４日、テレビ東京系「ゴッドタン」で、コメンテーターの仕事を断っている理由を明かし、おぎやはぎが「かっこいい」と絶賛した。こたけは、弁護士の資格を持つ異色の芸人。メディアやＹｏｕＴｕｂｅでも姿を見るようになり、得意の法律漫談で人気を博している。弁護士という資格があることから、矢作兼は「コメンテーターの仕事はどうなの？」と質問。こたけは「完全に断っています」と即答だ。