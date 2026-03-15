言葉の響きの中に隠れた「共通点」を探して、脳に心地よい刺激を与えてみませんか？今回は、胸が躍るようなエンターテインメントから、歴史ある甘いお菓子の名前までをセレクトしました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。さー□□□□み□□てらヒント：空中ブランコや動物の芸などで観