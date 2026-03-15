東京を拠点に活動するギターレス4ピースバンド めっちゃ美人が、2025年末に配信したEP『美人ノシカク』の収録曲「まれびと」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】めっちゃ美人、ダンボールと張り子で紡ぐ異世界アート作品となった「まれびと」MV） めっちゃ美人は、ロック、ジャズ、ファンク、ソウル、フュージョン、歌謡曲などをクロスオーバーさせる、確かな演奏／歌唱力と遊