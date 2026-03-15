オーストラリアで開催されている女子アジアカップ。すでに準々決勝の３試合が終了し、ホスト国のオーストラリア、中国、韓国が４強に駒を進めている。最後の１試合は、日本対フィリピン。勝利したチームは準決勝で韓国と相まみえる。韓国のポータルサイト『NAVER』もこの一戦を速報する予定で、早くも現地ファンからは以下のような声が集まっている。 「日本が100％勝利」「なでしこジャパン、ファイト！」「準決勝の韓日