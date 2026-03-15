Kリーグ最高の戦術家と評されるイ・ジョンヒョ監督は、日本サッカーに強い刺激を受けているようだ。韓国メディア『STAR NEWS』が発言を伝えている。今月11日にラウンド16が終了したアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）において、韓国勢は全滅。蔚山は２勝３分３敗の９位で、リーグステージで敗退し、江原FCとFCソウルはラウンド16に進出したものの、前者は町田、後者は神戸に屈した。広がり続ける宿敵との格差――