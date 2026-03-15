◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）侍ジャパンの井端弘和監督（50）は準々決勝でベネズエラに敗れた後「負けたというのは現実」と唇をかみしめた。06年の第1回大会から、史上ワーストとなる8失点。早すぎる終戦に指揮官はしばらくベンチでぼう然と歓喜のベネズエラナインを見つめた。井端監督は敗戦後「各国力をつけている。負けたが、さらに日本も力をつけて成