歌手の工藤静香さんが3月14日、自身のインスタグラムを更新。コンビニで購入した「鮭の皮チップス」を紹介する動画を投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「大好きな鮭の皮が、コンビニで売っていた！」「北海道でしか売っていないイメージ」大興奮で食リポお気に入りの干し芋エピソードも動画では、工藤さんが滞在先のソファに座り、「大好きな鮭の皮が、コンビニで売っていた！北海道でしか売っていないイメー