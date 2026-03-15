◇第6回WBC準々決勝日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日フロリダ州マイアミ）勝利の喜びに沸く、ベネズエラナインを遠目に、動くことができなかった。伊藤大海投手（28）はベンチで目を潤ませ、ぼう然とグラウンドに視線を向けるのみだった。試合の流れを急転する痛恨の一打を浴びた。5―4の6回から4番手として登板。先頭のトーバーに右前打、次打者・トーレスに左前打を許して無死一、三塁のピンチを招くと、7番・アブ