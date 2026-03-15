◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルスの準決勝が15日に行われ、張本美和選手が大藤沙月選手を破り、決勝進出を決めました。世界ランク8位の張本選手は、準々決勝で世界ランク15位の石洵瑶選手(中国)に4-2で勝利。2回戦で第3シードの陳幸同選手(中国)を破り勢いに乗る24歳を下しました。一方、世界ランク13位の大藤選手は初戦で世界ランク2位の王曼碰選手(中国)に圧巻のストレート勝利。準々決勝で