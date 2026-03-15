中山１１Ｒ・スプリングステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝サノノグレーター前走の共同通信杯は、直線失速の６着。１番枠から道中は窮屈なイン追走を余儀なくされ伸び切れなかった。騎乗した横山武史騎手は「枠を含めて条件が合っていなかった。中山で見直したいです」と振り返っていた。中間は在厩で調整され、坂路、Ｗコースで時計４本。活気ある動きは相変わらずだ。葉牡丹賞の勝ちタイム（１分５８秒２）は、２０００メー