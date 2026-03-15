３月１５日の阪神６Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝１１頭立て）は単勝６番人気のシーミハットク（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が半馬身差で勝利した。勝ち時計は１分３５秒１（良）。前半８００メートルの通過タイムが４９秒５と遅い流れだったが、道中は逃げ馬を見る形で折り合いをつけて追走した。直線はジワジワと脚を伸ばすと、坂を登り切ったところで先頭に立った。外から同じく上がり最速タ