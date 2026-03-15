侍ャパンは１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に５―８で敗れてベスト４進出ならず。連覇の夢が断たれた。１点リードの６回からマウンドに上がった４番手・伊藤（日本ハム）が痛恨の一発を浴びた。トーバー、トーレスに連打を浴びていきなり無死一、三塁のピンチを招くと、７番・アブレイユに右翼２階席にまで到達する特大弾を献上。スタンドはベネズエラファンの大歓声に包まれた。８