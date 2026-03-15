◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本は準々決勝でベネズエラに敗れて、２大会連覇はならなかった。準々決勝での敗退はＷＢＣでは初めての屈辱だ。先発した山本は初回、アクーニャに先頭打者弾を打たれて先制を許した。直後の裏の攻撃で大谷が“お返し”の先頭打者弾を打って同点としたが、２回にも適時二塁打を許して４回４安打２失点だった。さらに、２番手で