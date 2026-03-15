開幕から5試合が終わり、4位につけるユナイテッド。ホーム戦3連勝へ15日滋賀と対戦します。 （記者）「開幕から5試合、3分の1近くが終わり4位につけるユナイテッド。選手たちはチームの現状をどう捉えているのでしょうか」 3試合連続無失点と安定した守備を見せるユナイテッド。開幕から出場しているGKの川上は、今の守備について…。 （GK 川上康平選手）「セーブするシーンがあまりないのが、今のチ&