玉島警察署 15日朝、倉敷市玉島八島の県道で自転車の男子高校生が車にはねられ大けがをしました。警察は車を運転していた79歳の男を逮捕しました。 逮捕されたのは浅口市金光町の無職の男（79）です。警察によりますと男は15日午前7時45分ごろ倉敷市玉島八島の道交差点で軽自動車を運転中、道路を自転車で横断中の高校３年生（18）をはね顔面骨折の大けがを負わせたものです。男は駆けつけた警察官に過失運転致傷の疑いで現