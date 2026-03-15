女優の平愛梨（41）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。勘違いについて語った。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「海に入ると病気になると思ってたって聞いたんですけど、本当ですか？」と聞かれた平。「最後に入ったのが5年生くらい。ワカメとかブワーってある、色が深緑とかの色で、それが下半身につけちゃったら病気になると思ってた。海にはもうつかれないと思っちゃって」と明かした。