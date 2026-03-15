◇オープン戦巨人―日本ハム（2026年3月15日東京ドーム）巨人は日本ハムとオープン戦を戦い、先発は則本昂大投手が上がる。前回7日のオリックス戦は3回5安打4失点と悔しい内容となり「結果を出さないといけないんで。それに限るかなと思います」と意気込みを語っていた。またこの日、1軍初合流した平山功太内野手は「1番・中堅」で抜てきされた。巨人のスタメンは以下の通り。（中）平山（左）丸（三）ダルベックDH