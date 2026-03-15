女優の平愛梨（41）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）に関する想像について語った。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「結婚して何年？9年か。これからも仲良く」と伝えられた平。「それ思うんですけど…こっちは思ってても、いいですか？」と笑いをこらえきれずに切り出す場面があった。「一緒に歳取っていって（長友が）“若い子好きだ！”