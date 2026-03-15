DeNAは15日、4月10日に本拠地広島戦で開催されるイベント試合『Be☆comeMatesGAME』第3戦のスペシャルゲストとして、お笑い芸人の「鬼越トマホーク・金ちゃん」「ドンデコルテ・小橋共作」「めぞん・原一刻」の出演が決定したことを発表した。3人が試合前イベントを盛り上げ、同セレモニアルピッチには、ドンデコルテ・小橋が登場。また、イニング間イベントでも、金ちゃん、小橋が盛り上げる。試合終了後にはグラウンド