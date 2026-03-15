◇カーリング女子世界選手権（現地14日〜22日、カナダ・カルガリー）予選リーグが始まったカーリング女子世界選手権。今大会日本代表は、18年平昌オリンピック銅メダル、22年北京オリンピック銀メダルのロコ・ソラーレ（藤澤五月選手、吉田知那美選手、鈴木夕湖選手、吉田夕梨花選手、小穴桃里選手）が出場。予選リーグは13チームが総当たりで対戦し、上位6チームが通過します。予選リーグ初戦の相手はスイス。世界チームランキン