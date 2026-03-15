第49回日本アカデミー賞で最優秀助演男優賞を受賞した俳優佐藤二朗（56）が14日、Xを更新。映画「爆弾」で共演した俳優山田裕貴（35）への感謝をつづった。第49回日本アカデミー賞授賞式が13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われ、映画「爆弾」に出演した佐藤は、最優秀助演男優賞を受賞。涙ながらのスピーチと、「爆弾」で優秀主演男優賞を受賞した山田が号泣するシーンが話題になった。授賞式の後、山田は、「二朗さ