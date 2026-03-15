開催：2026.3.15会場：ローンデポ・パーク結果：[日本] 5 - 8 [ベネズエラ]WBCの試合が15日に行われ、ローンデポ・パークで日本とベネズエラが対戦した。日本の先発投手は山本 由伸、対するベネズエラの先発投手はＲ・スアレスで試合は開始した。1回表、1番 Ｒ・アクーニャＪｒ． 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでベネズエラ得点 JPN 0-1 VEN1回裏、1番 大谷 翔平 4球目を打って