【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年に開催されたEXILE約3年ぶりとなる8度目の全国ドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』より、2007年のリリースから長きに渡って愛されている「道」のライブ映像がYouTubeにフルサイズで公開となった。 ■「道」は別れや旅立ちの時など、たくさんの方々の人生の節目で歌い継がれてきた卒業シーズンの定番曲 別れや旅立ちの時など、これまで