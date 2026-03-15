◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに5―8で敗れた。近藤健介外野手（32＝ソフトバンク）は5―8の9回1死から代打で出場して見逃し三振に倒れ、今大会を13打数（14打席）無安打で終えた。9回2死から最後の打者・大谷が倒れると、近藤は両手を頭の後ろで