女優の八木莉可子（24）と俳優の中島裕翔（32）が15日、都内で21日放送のテレビ朝日特別ドラマ「森英恵ButterflyBeyond」（後9・00）の制作発表会見に出席した。今年で生誕100年となった世界的デザイナー森英恵さんの17歳から39歳までを描く物語で、主演の八木が扮する。中島は夫の賢さん役を演じる。賢さんは英恵さんを献身的に支え続けていたことで知られ、中島も「裏方に徹し、一歩下がる精神を持っていた」と表現。そ