女優の古村比呂が13日と14日、自身のアメブロを更新。全身に広がった蕁麻疹により、急遽病院を訪れたことを明かした。【映像】秋野暢子、闘病中のスキンヘッド姿13日の投稿で古村は、前夜から蕁麻疹が発生し、翌朝には全身に広がったためがん治療中の病院を受診したことを報告。主治医への確認を経て皮膚科を受診した結果、「先日処方された抗生剤の薬アレルギーでした」と診断されたことを明かした。薬アレルギーは初めての経