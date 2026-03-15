◇ワールドベースボールクラシック準々決勝日本5ーベネズエラ8（15日日本時間午前10時試合開始、ローンデポ・パーク）マイアミで14日（日本時間15日）にWBCの準々決勝、日本対ベネズエラの試合が行われ、侍ジャパンは5−8でベネズエラに敗れ、2大会連続優勝を逃した。ベスト4入りを逃したのは6大会目で初めて。1回表でベネズエラは先頭打者のアクーニャJr.が山本由伸からホームランを奪い、1点先取。しかし、日本がその裏、大