ＷＢＣ日本代表「侍ジャパンは現地１４日（日本時間１５日）、ベネズエラとの準々決勝（米マイアミ＝ローンデポ・パーク）に臨んだ。沢村賞右腕の異変に、野球ファンから心配の声が上がった。５―４と１点リードで迎えた６回。井端監督は４番手で伊藤大海投手（２８＝日本ハム）を送り出した。昨季まで２年連続でパ・リーグの最多勝を獲得した右腕。指揮官はリードを守るべく満を持して起用したが、本来の投球とはいかなかった