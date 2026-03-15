全日本プロレス１５日の後楽園大会で、謹慎していた青柳優馬（３０）が復帰した。優馬は昨年１１月、静岡・沼津市内で免許が失効している状態で交通事故を起こし、団体から３か月謹慎等の処分を受けていた。この日第０試合で行われた鈴木秀樹とのシングルマッチが復帰戦となった。優馬は黒色の全日本プロレスのジャージーを身に着けリングインすると、四方に向かって深々と礼。会場からは温かい声援と拍手が送られていた。試