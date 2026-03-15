女優の北乃きいが15日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告した。【写真】足元まで若っ！35歳になった北乃きいのミニスカコーデ（5枚）北乃は「本日、35歳になりました。10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。今から40代が楽しみだ」とつづり誕生日を報告。合わせて、夜の街を歩く自身の姿をとらえた写真を複数枚公開した。公開された写真で北