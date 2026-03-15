EXILEが、2025年に開催された全国ドームツアー＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞より、「道」のライブ映像をフルサイズ公開した。2007年のリリースから長きに渡って愛され、これまで様々な人生の節目で広く歌われてきた「道」。映像では幻想的な雰囲気に包まれる中、観客全員での大合唱により会場がひとつとなった瞬間を堪能することができる。■LIVE DVD & Blu-ray『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』オンライン