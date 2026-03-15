生田絵梨花が、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマ「今も、ありがとう」を収録したシングルを2026年5月6日に発売することを発表した。あわせて、アニメ描き下ろしジャケットビジュアルも公開された。「今も、ありがとう」は、生田絵梨花にとって初となるTVアニメ担当楽曲。作品の余韻を優しく包み込む、普段恥ずかしくて言えないような母や家族への感謝の言葉が詰まった温かな楽曲に仕上がっているという