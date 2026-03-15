◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手がノーヒットで大会を去ることになった。１次ラウンドは第３戦まで１２打数無安打。第４戦のチェコ戦では先発メンバーから外れ、出番がなかった。快音のないままマイアミへ。この日も阪神・佐藤輝明内野手にスタメンを譲っていた。９回１死から代打で登場したが、パレンシアの前に見逃し三振