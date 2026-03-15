筆者自身の体験です。健康診断の採血は毎年ひと苦労。血管が見つかりにくい体質のようで、すっかり顔まで覚えられてしまいました。今年も受付でカルテを渡すと看護師さんがやさしく声をかけてくれ、その気遣いがありがたい反面、「また迷惑をかけてしまうかも」と不安が胸に広がります。そんな緊張の時間の中、最後に担当してくれたベテラン看護師さんのひと言に、ふっと心が軽くなった日の出来事です。 健康診断 「今年