WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。接戦を制し、逆転勝ちを飾ったベネズエラは3大会ぶりの4強進出。16日（同17日）の準決勝でイタリアと対戦する。勝利の瞬間、ナインは歓喜を爆発させ、セミファイナルを喜んだ。ラテンの勢いで侍ジャパンを一気に飲み込んだ。