テレビ朝日系「ももクロちゃんと！」（土曜深夜・３時２０分）が２８日に放送終了することを発表した。１５日、?（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）で「番組からご報告です。５年半ご愛顧いただきありがとうございました！」とつづり、「『ももクロちゃんと！』スタッフ一同」と署名された画像を投稿。香増には２８日の放送で放送を終了する旨が記されており「番組開始から５年半、視聴者の皆さま、ゲストの皆様には大変お世話になりまし