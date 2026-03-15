©LAPONE ENTERTAINMENTINIのメンバープロデュース企画「INI STUDIO 」にて、郄塚大夢のオリジナル楽曲としてHIROMU (INI)「またどこかで」が3月17日(火) にデジタルリリースされることが決定した。本楽曲はマルシィ・吉田右京が作詞作曲を手掛けた提供曲。マルシィは過去にINIの冠ラジオ番組『From INI』や、2025年3月に開催したINI冠番組発イベント『INITIME MUSIC LIVE』にも出演。郄塚と吉田右京はイベントで