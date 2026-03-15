◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人は１５日、日本ハム戦のスタメンを発表した。先発は則本。これが移籍後２度目の先発。移籍後初の東京ドームとなり、２年目の１４年には９回完封勝利も飾っている球場に「ホームユニホームを着て臨むのが初めてなので緊張感があるし楽しみもある。しっかりかみしめて投げられたら」と意気込んだ。またこの日、１軍に合流したばかりの育成・平山が「１番・中堅」でスタメ