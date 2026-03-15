EASTでは鹿島が首位、WESTでは神戸が首位だが8位の清水まで勝ち点3差の混戦明治安田J1百年構想リーグ第6節が各地で行われ、3月14日時点の最新順位表が公開された。東西に分かれた各ブロックで接戦が続いており、SNSでは「西が団子すぎる」「東は鹿島が抜け出したな」など大きな反響を呼んでいる。EASTでは、鹿島アントラーズが川崎フロンターレに1-0で勝利し、勝ち点16で1位。FC町田ゼルビアが柏レイソルに1-0で勝利して勝ち点